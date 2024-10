Wenn ein Algorithmus bestimmt, wie viel Sie zahlen

Den Preis bestimmen Angebot und Nachfrage – oder? Dieses einst eiserne Gesetz des Marktes gilt prinzipiell auch im Zeitalter der dynamischen Preise. Wenn alle auf die Piste wollen, sind die Tickets teurer, die Nebensaison lockt mit günstigerem Skifahrspaß – so lautet die Begründung jener Skigebiete in Österreich, die auf „Dynamic Pricing“ setzen. Auch der Zeitpunkt entscheidet: Wer die Liftkarte frühzeitig kauft, bekommt möglicherweise einen besseren Preis – aber selbstredend keine Schneegarantie. Doch abseits zeitlicher und der Auslastung geschuldeter Preisanpassungen gibt es noch viele weitere Einflussfaktoren auf den Preis. Krone+ verrät, wieso Händler in Österreich immer öfter nachjustieren, wann der Algorithmus den höheren Preis ausruft, wo Sie besonders aufpassen sollten – und warum viele nichts davon merken.