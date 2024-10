„ÖVP muss Tacheles reden, was finanzierbar ist“

SPÖ fordert einen Kassasturz

Damit liegt es nun also an Nehammer, eine Konstellation zu zimmern, in der er weiter Kanzler bleiben kann. Erster Ansprechpartner ist die SPÖ – und da kommt aus Oberösterreich gleich eine Euphoriebremse: Ob überhaupt ernsthaft mit der ÖVP über eine gemeinsame Regierung verhandelt wird, hänge davon ab, „ob sie jetzt endlich die Zahlen auf den Tisch legt“, sagt der Chef der Landes-SP Michael Lindner in einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“. Lindner fordert einen Kassasturz und dass die ÖVP jetzt „Tacheles redet, was in den kommenden Jahren finanzierbar ist und was nicht“. Das sei die „Grundlage für vertrauensvollere Gespräche“.