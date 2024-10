ÖVP bringt doch keine Nichtigkeitsklage ein

Wiederherstellung von Ökosystemen als Ziel

Ziel des EU-Renaturierungsgesetzes ist „die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in allen Mitgliedsstaaten“. Darunter fallen etwa die Aufforstung von Wäldern und das Wiedervernässen von Gebieten wie ausgetrockneten Mooren. Alle Mitgliedsländer müssen nationale Pläne erstellen, wie sie die Ziele erreichen. So sollen beispielsweise bis 2050 alle Ökosysteme, die in schlechtem Zustand sind, wiederhergestellt werden.