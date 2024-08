EU-Renaturierungsgesetz ist in Kraft getreten

Aktive oder passive Renaturierung

In einem nächsten Schritt wollten die Forscher klären, welche Art von Renaturierungsmaßnahmen in den jeweiligen Gebieten umgesetzt werden könnte. Dabei konzentrierten sie sich in erster Linie auf die dort beheimateten Tierarten. „Das Ziel wäre natürlich, dass der Mensch gar nicht in das Ökosystem eingreifen muss und sich die Natur sozusagen selbst reguliert“, erklärt ein Ökologe. Das nennt sich passive Renaturierung, bei der aktiven greift der Mensch in das Ökosystem ein.