Europa-Nacht: Das ist bei Sturm ein Fall für IHN!

William Böving ist Sturms „Mister Europacup“! Fünfmal traf der 21-Jährige bisher für Sturm international, jubelte (inklusive seiner Spiele für Kopenhagen) bereits in der Champions-League-Quali, in der Europa League und in der Conference League. Das nächste Ziel auf der Liste: ein Tor in der Königsklasse! Am besten am Dienstag gegen Sporting Lissabon.