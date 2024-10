Keine Mega-Party, aber feine Silvester-Events

Radio-Stream für Linzer Gastronomie

„Das Interesse war groß, rund 30 Gastronomen folgten der Einladung.“ Was beim Treffen deutlich wurde: Eine große Bühne und Party am Hauptplatz wird es nicht geben, eventuell aber ein bis zwei kleinere Bühnen als Hotspots. Die Bereitschaft für einzelne, kleinere Events, die unter einem gemeinsamen Markenauftritt beworben werden, ist da. Ein weiterer spannender Ansatz: Weil sich nicht jeder am 31. Dezember einen DJ oder Livemusik leisten kann (will), gibt es die Idee eines Online-Radio-Streams, moderiert von 2:tages:bart, der in allen Betrieben abgespielt werden würde.