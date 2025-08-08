Wenn jede Sekunde zählt, kann das die Rettung sein

Nur ein Klick zur Zustimmung

Dabei muss der Anrufer nur einmal auf die eingehende Nachricht der Leitzentrale auf „Ja“ klicken und das System kann übernehmen. „Wir haben 588.000 Anrufer jährlich. Jede Minute fährt ein Rettungswagen los. Bei Notfällen kann moderne Technik einen Unterschied machen“, erklärt Klaus Kaiserseder, der Dienstführende Rettungsleiter der Stelle Linz-Mühlviertel. Nach dem Anruf über 144, 1450 oder beim HÄND-Telefonarzt kann ein Link zugesendet werden. Mit der Video-Funktion sehen die Mitarbeiter, was vor Ort passiert ist. „Technik ersetzt keine Empathie, aber sie kann ein kraftvoller Partner sein, um Leben zu retten. Mit Pilot-Projekten wie Emergency Eye beweist das Rote Kreuz einmal mehr, dass es nicht nur hilft, sondern auch mit Weitblick gestaltet“, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.