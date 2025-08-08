Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Emergency Eye“

Wenn jede Sekunde zählt, kann das die Rettung sein

Oberösterreich
08.08.2025 14:00
(Bild: Spitzbart Wolfgang)

4500 Anrufe täglich, das Rote Kreuz Oberösterreich will Leben retten. Seit April 2025 ist deshalb ein neues System im Einsatz, wo Erste Hilfe noch schneller und gezielter geleistet werden kann.

0 Kommentare

Mit dem neuen Bildübertragungssystem Emergency Eye hat das OÖ. Rote Kreuz Notfallhilfe auf ein neues Niveau gehoben. Schon während des Anrufs können die Mitarbeiter, bei Einwilligung der anrufenden Person, Livebilder empfangen, sich somit eine bessere Übersicht über die Lage machen. 

Nur ein Klick zur Zustimmung
Dabei muss der Anrufer nur einmal auf die eingehende Nachricht der Leitzentrale auf „Ja“ klicken und das System kann übernehmen. „Wir haben 588.000 Anrufer jährlich. Jede Minute fährt ein Rettungswagen los. Bei Notfällen kann moderne Technik einen Unterschied machen“, erklärt Klaus Kaiserseder, der Dienstführende Rettungsleiter der Stelle Linz-Mühlviertel. Nach dem Anruf über 144, 1450 oder beim HÄND-Telefonarzt kann ein Link zugesendet werden. Mit der Video-Funktion sehen die Mitarbeiter, was vor Ort passiert ist. „Technik ersetzt keine Empathie, aber sie kann ein kraftvoller Partner sein, um Leben zu retten. Mit Pilot-Projekten wie Emergency Eye beweist das Rote Kreuz einmal mehr, dass es nicht nur hilft, sondern auch mit Weitblick gestaltet“, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. 

Zitat Icon

Das Emergency Eye zeigt, wie Technologie dem Menschen dient – nicht umgekehrt. Sie hilft uns, im entscheidenden Moment schneller, gezielter und mit noch mehr Menschlichkeit zu handeln.

Christine Haberlander, Lh.Stv.

Bild: Kerschbaummayr Werner

Unterstützung bei Sprachbarrieren, Sicherheit durch Datenschutz
Hilfreich ist auch die integrierte Chatfunktion mit automatischer Übersetzung. Sie ermöglicht Kommunikation bei Sprachbarrieren oder wenn jemand nur eingeschränkt hören oder sprechen kann. „Der Chat hat die Künstliche Intelligenz im Hintergrund und dient als Übersetzer. So können auch Menschen ausländischer Herkunft, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, gut mit uns kommunizieren“, meint Thomas Märzinger, Landesgschäftsführer-Stv., beim Roten Kreuz. Zusätzlich sendet das Handy punktgenau die Notfallstelle. 

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
213.183 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
157.144 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
133.433 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1100 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
886 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
862 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Mehr Oberösterreich
„Emergency Eye“
Wenn jede Sekunde zählt, kann das die Rettung sein
E-coli-Alarm
Bakterien im Wasser: Stadt ruft Notfallplan aus
Gute Auftragslage
Rosenbauer steigerte Umsatz im ersten Halbjahr
Krone Plus Logo
Die Chefs fangen an
„Brucknerhaus – ein UFO, das zu früh gelandet ist“
Drama bei Bergtour
Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf