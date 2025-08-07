Schwammerlsucherin stürzt und verletzt sich schwer

Eine 62-Jährige war am Donnerstag in der Turrach in der Steiermark unterwegs, als sie stürzte und mit dem Rücken auf einem Stein landete. Man musste die Schwerverletzte mittels Tau bergen und mit dem Heli ins Spital fliegen.
Gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag machte sich die 62-jährige Oberösterreicherin in der Turrach auf Schwammerlsuche. Zwar waren die Bedingungen perfekt – die Jagd aber schlussendlich leider nicht. Die Frau kam aus eigenem Verschulden auf einem steilen Abhang zu Sturz und schlug mit dem Rücken auf einem Stein auf.
Heli brachte sie ins Krankenhaus
Sie erlitt schwere Verletzungen und musste sofort medizinisch versorgt werden. Das Rote Kreuz Murau kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde sie mittels Tau geborgen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 brachte die 62-Jährige in die Landesklinik Tamsweg.
