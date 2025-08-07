Schwammerlsucherin stürzt und verletzt sich schwer

Gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag machte sich die 62-jährige Oberösterreicherin in der Turrach auf Schwammerlsuche. Zwar waren die Bedingungen perfekt – die Jagd aber schlussendlich leider nicht. Die Frau kam aus eigenem Verschulden auf einem steilen Abhang zu Sturz und schlug mit dem Rücken auf einem Stein auf.