Während Urlaubs wurde das Zuhause Raub der Flammen

In der Nacht zum Freitag ging in der innviertler Gemeinde Mining ein Holzhaus in Flammen auf. Sieben Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften sind dort zur Stunde mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzte dürfte es keine geben, denn die Hausbewohner sind derzeit im Urlaub.