Während Urlaubs wurde das Zuhause Raub der Flammen

In der Nacht zum Freitag ging in der innviertler Gemeinde Mining ein Holzhaus in Flammen auf. Sieben Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften sind dort zur Stunde mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzte dürfte es keine geben, denn die Hausbewohner sind derzeit im Urlaub.
In der Nacht zum Freitag heulten in Mining gegen drei Uhr die Sirenen. Nachbarn hörten ein Knacken und bemerkten, dass ein Holzhaus in Flammen stand. Sie alarmierten die Feuerwehr, bei deren Eintreffen der obere Bereich des Gebäudes bereits in Vollbrand stand.
Keine Verletzten
Die Bewohner sollen sich derzeit im Urlaub befinden, daher waren keine Menschen im Haus. Schnell wurde Alarmstufe zwei ausgelöst, insgesamt sieben Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften eilten zur Brandstelle. „Wir mussten Seitenteile und das Dach öffnen“, erklärt Manuel Schwabl, Kommandant der FF Mining.
Sowohl per Außen- als aus Innenangriff wurde das Feuer eingedämmt, derzeit finden Nachlöscharbeiten statt. Die Brandursache ist noch völlig unklar.
