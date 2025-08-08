Kommt nach der Schließung für Kultclub das Aus?

Erst ein weinendes Auge auf Instagram, dann die Ankündigung einer Closing-Party: In Linz sorgt die Remembar für Gesprächsstoff. Steht der beliebte Club im Passage vor dem Aus – oder steckt mehr dahinter? Fest steht: Noch vor dem Zusperren warten zwei besondere Partynächte auf die Gäste.
Nach einem weinenden Auge auf Instagram und der Ankündigung einer sogenannten Closing-Party am 29. und 30. August machte sich Verunsicherung bei Linzer Nachtschwärmern breit: Ist das das endgültige Aus für die Remembar im Passage City Center?
Renovierungsarbeiten und Optimierungen
Ganz und gar nicht: Bereits beim Start der groß angelegten Umbauarbeiten im Passage-Einkaufszentrum im Juni wurde angedeutet, dass auch die Remembar ein neues Gesicht bekommt. Auf „Krone“-Nachfrage erklärt Remembar-Chef Marc Zeller: „Wir schließen nur vorübergehend, um einerseits Renovierungsarbeiten und andererseits einige Optimierungen durchführen zu können. Im Zuge des generellen Umbaus im Haus hat sich das angeboten.“
Neue Weinbar und „frischer“ Club
Konkret bedeutet das: Das bisherige Café wird künftig als Weinbar mit regionalem Fokus geführt – eine Neuausrichtung, die auf kulinarische Qualität und Atmosphäre setzt. Der Club selbst bleibt bestehen, bekommt aber laut Zeller wieder „frischen Wind“ verpasst. Bevor die Türen vorübergehend schließen, gibt es noch zwei wichtige Termine:
Am 22. und 23. August steigt die offizielle After-Party zum „Krone“-Fest. Danach wird am 29. und 30. August mit einer Closing-Party der Umbau eingeläutet. Die Wiedereröffnung ist für den 19. September angesetzt.
