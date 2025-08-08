Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Instagram-Posting

Kommt nach der Schließung für Kultclub das Aus?

Oberösterreich
08.08.2025 10:01
Das Café der Remembar wird zur Weinbar.
Das Café der Remembar wird zur Weinbar.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Erst ein weinendes Auge auf Instagram, dann die Ankündigung einer Closing-Party: In Linz sorgt die Remembar für Gesprächsstoff. Steht der beliebte Club im Passage vor dem Aus – oder steckt mehr dahinter? Fest steht: Noch vor dem Zusperren warten zwei besondere Partynächte auf die Gäste.

0 Kommentare

Nach einem weinenden Auge auf Instagram und der Ankündigung einer sogenannten Closing-Party am 29. und 30. August machte sich Verunsicherung bei Linzer Nachtschwärmern breit: Ist das das endgültige Aus für die Remembar im Passage City Center?

Renovierungsarbeiten und Optimierungen
Ganz und gar nicht: Bereits beim Start der groß angelegten Umbauarbeiten im Passage-Einkaufszentrum im Juni wurde angedeutet, dass auch die Remembar ein neues Gesicht bekommt. Auf „Krone“-Nachfrage erklärt Remembar-Chef Marc Zeller: „Wir schließen nur vorübergehend, um einerseits Renovierungsarbeiten und andererseits einige Optimierungen durchführen zu können. Im Zuge des generellen Umbaus im Haus hat sich das angeboten.“

Neue Weinbar und „frischer“ Club
Konkret bedeutet das: Das bisherige Café wird künftig als Weinbar mit regionalem Fokus geführt – eine Neuausrichtung, die auf kulinarische Qualität und Atmosphäre setzt. Der Club selbst bleibt bestehen, bekommt aber laut Zeller wieder „frischen Wind“ verpasst. Bevor die Türen vorübergehend schließen, gibt es noch zwei wichtige Termine:

Am 22. und 23. August steigt die offizielle After-Party zum „Krone“-Fest. Danach wird am 29. und 30. August mit einer Closing-Party der Umbau eingeläutet. Die Wiedereröffnung ist für den 19. September angesetzt. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
206.457 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
136.066 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
129.455 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
858 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Mehr Oberösterreich
Instagram-Posting
Kommt nach der Schließung für Kultclub das Aus?
Ergeht schriftlich
Kein Urteil, aber Prozessende um Orgasmus-Päpstin
Dubiose Diplome
Falsche Hautärztin behandelte Falten und Fett
Sieben Wehren löschen
Bewohner im Urlaub: Zuhause wurde Raub der Flammen
So geht‘s weiter:
„Einzelhaft“ für bissigen Hund kostet täglich 28 €
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf