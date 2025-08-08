Kommt nach der Schließung für Kultclub das Aus?

Renovierungsarbeiten und Optimierungen

Ganz und gar nicht: Bereits beim Start der groß angelegten Umbauarbeiten im Passage-Einkaufszentrum im Juni wurde angedeutet, dass auch die Remembar ein neues Gesicht bekommt. Auf „Krone“-Nachfrage erklärt Remembar-Chef Marc Zeller: „Wir schließen nur vorübergehend, um einerseits Renovierungsarbeiten und andererseits einige Optimierungen durchführen zu können. Im Zuge des generellen Umbaus im Haus hat sich das angeboten.“