„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die etwa neunjährige Hündin Honey hat bereits eine lange Reise hinter sich gebracht. Von Mexiko über Spanien fand sie schließlich ihren Weg nach Österreich. Im Tierheim zeigt sie sich als ruhige und angenehme Begleiterin. Nach gesundheitlichen Problemen wurde sie zweimal operiert. Sie ist nun zwar wesentlich fitter, muss aber dennoch ihr restliches Leben geschont werden. Sie wird zu hundeerfahrenen Menschen vermittelt, die mit ihren Einschränkungen umzugehen wissen. Mit anderen Tieren ist die Hündin nicht verträglich. Tel.: 0732/247887.