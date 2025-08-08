„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die etwa neunjährige Hündin Honey hat bereits eine lange Reise hinter sich gebracht. Von Mexiko über Spanien fand sie schließlich ihren Weg nach Österreich. Im Tierheim zeigt sie sich als ruhige und angenehme Begleiterin. Nach gesundheitlichen Problemen wurde sie zweimal operiert. Sie ist nun zwar wesentlich fitter, muss aber dennoch ihr restliches Leben geschont werden. Sie wird zu hundeerfahrenen Menschen vermittelt, die mit ihren Einschränkungen umzugehen wissen. Mit anderen Tieren ist die Hündin nicht verträglich. Tel.: 0732/247887.
Die beiden einjährigen Samtpfoten Pumba (am Bild hinten) und Nala sind sehr menschenbezogen, verspielt und freundlich zu Hunden. Das Pärchen wünscht sich ein Zuhause, wo es gemeinsam einziehen und Freigang genießen darf. Tel.: 0732/247887.
Die beiden Nymphensittiche Raa und Schu (ca. drei Jahre) wurde im Tierheim abgegeben, weil ihre bisherige Besitzerin leider eine Allergie entwickelt hatte. Nun sucht das eingespielte Duo einen neuen Platz in einer geräumigen Voliere, wo viel Platz zum Fliegen vorhanden ist. Sie können auch gerne zu einer bereits vorhandenen Gruppe genommen werden.
Tel.: 0732/247887.
Die Owtscharka-Hündin Nala ist neun Jahre alt und wurde wegen ihres natürlichen Schutzinstinkts ins Tierheim gebracht. Aufgrund ihrer Rasse nimmt Nala nämlich ihre Aufgabe, das Grundstück ihrer Besitzer zu bewachen, sehr ernst. Anfangs verhält sie sich neuen Menschen gegenüber ein wenig skeptisch. Einmal Vertrauen gefasst, entpuppt sich die Hündin als sehr anhänglich und liebenswert. Gesucht wird ein Besitzer, der Nalas rassetypischen Eigenschaften als Herdenschutzhund zu schätzen weiß und ihr ein artgerechtes Zuhause bieten kann. Tel.: 0732/247887.
Tick, Track und Trick sind drei sechsjährige Degu-Brüder (zwei davon am Bild), die unzertrennlich, neugierig und aktiv sind. Sie freuen sich über ein großes, abwechslungsreiches Gehege mit vielen Buddel- und Klettermöglichkeiten. Menschen gegenüber sind sie freundlich, benötigen aber eine gewisse Eingewöhnungszeit. Wer schenkt dem charmanten Trio einen Lebensplatz? Tel.: 0732/247887.
Flocki (weiblich, am Bild rechts) und Flauschi (männlich) sind vierjährige Wohnungskatzen und sehr aneinander gewöhnt. Beide sind zutraulich, freundlich und kinderlieb. Andere Tiere sind ihnen allerdings unbekannt. Sie wünschen sich ein ruhiges Zuhause mit ausreichend Kuschelzeit und gemütlichen Fensterbänken zum Beobachten. Tel.: 0732/247887.
