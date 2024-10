Geld geboten: Mann belästigt Kinder am Spielplatz

„Bitte passt auf eure Kinder auf“, lautet ein dringlicher Appell in Sozialen Netzwerken. Denn ein Mann sorgt derzeit in Steinabrückl im Bezirk Wiener Neustadt für Angst und Schrecken. Der Hundebesitzer soll Kinder am Spielplatz zu sexuellen Handlungen gegen Geld aufgefordert haben. Sonst würde er seinen Vierbeiner auf sie hetzen.