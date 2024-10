Atom-U-Boote als LNG-Gastanker: Eine gute Idee?

Das Ansinnen wird auf höchster Ebene vorangetrieben. Michail Kowaltschuk, Direktor des Kurtschatow-Kernforschungsinstituts und ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, präsentierte das Vorhaben als Reaktion auf den Gastanker-Mangel, der Russlands Rohstoffgeschäfte mit asiatischen Abnehmern bremst und Folge westlicher Sanktionen ist. Moskau setzte große Hoffnungen in ein LNG-Gasterminal in der Arktis, kommt aber nicht an genug Tanker, um das Gas nach Asien zu transportieren – zumal die Nordroute im Winter oft nur mit Eisbrecherunterstützung befahrbar ist und Schiffen mehr abverlangt als andere Routen. Auf einer Industriekonferenz in St. Petersburg präsentierte Kowaltschuk eine neue Klasse atomgetriebener U-Boote als Lösung. Kenner der russischen U-Boot-Flotte reagieren besorgt.