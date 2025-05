Biertransporter ging auf Autobahn in Flammen auf

Polizei völlig ausgedünnt

Dörfler glaubt auch zu wissen, warum keine Beamten zu sehen waren: „Man könnte überspitzt formulieren – der neue Papst und die Sicherheit in Rom ist derart wichtig, dass fast die gesamte Polizei einberufen ist. Das heißt – der Apparat ist völlig ausgedünnt in Rest-Italien.“ Zweieinhalb Stunden stand der Alt-Landeshauptbahn mit Gattin im Stau Richtung Wochenende. „Den Menschen wurde kein Sicherheitsgefühl gegeben – ein Horror“, so Dörfler unruhig über die verquere Situation. „Die Reisezeit kommt und ich möchte niemanden Zumuten, stundenlang ohne Information in einem Stau zu stehen und sich völlig selbst überlassen zu sein.“