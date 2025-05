Wrexham-Profis stecken eine Stunde im Aufzug fest

Vom Fünftligist zum Kult-Klub

Der AFC Wrexham war 2021 von den beiden Schauspielern für rund 2,3 Millionen Euro übernommen worden. Mit der Disney+-Serie „Welcome to Wrexham“ wurde der einstige Fünftligist aus Wales zum Kult-Klub. Und sportlich ging es steil bergauf: 2023 der Aufstieg in die League Two, 2024 in die League One – und jetzt in die Championship. Man darf gespannt sein, wie sich der Verein aus Nord-Wales dort etablieren kann, oder ob das Märchen mit dem nächsten Aufstieg in die Premier League weitergeht.