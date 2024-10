Raser von Polizei gestoppt: Führerschein futsch!

Besonders eilig dürfte es ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag in Osttirol gehabt haben. Der Einheimische bretterte mit 161 km/h über die Felbertauernstraße. Erlaubt waren an der Stelle nur Tempo 100. Seinen Führerschein ist der Mann nun los und es wird eine Anzeige in seinen Postkasten flattern.