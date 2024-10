Landtagswahl: ÖVP blickt bang aufs kleine Ländle

Proporz wurde in den 90ern abgeschafft

Die Parteien sind dieser Idee gegenüber skeptisch. Eine Regierung aus allen Parteien kommt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als alle zusammengehalten haben und an einem Strang ziehen mussten. In den 90er-Jahren sind die Proporzregierungen in den Bundesländern sukzessive abgeschafft worden. Es gibt sie nur mehr in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, wobei in allen drei Bundesländern trotzdem Koalitionen gebildet werden. Die „Proporz“-Landesräte aus anderen Parteien haben wenig bis keine Kompetenzen oder nur eine Kontrollfunktion.