Brüder stürzten mit Sportwagen in reißenden Fluss

„Verkehrsunfall Gewässer“ – so lautete der Einsatzcode, der kurz vor 18 Uhr über die Leitstelle Tirol rausging. Schauplatz war die B188 Paznauntalstraße bei Kappl. Ein 50-jähriger Mann aus Zypern, der in Begleitung seines Bruders (52) war, fuhr mit einem gemieteten Porsche in Richtung Ischgl, als er im Zuge eines Überholmanövers plötzlich die Kontrolle verlor.