ÖVP muss um Platz 1 zittern ++ Zieht FPÖ-Effekt?

So wählt Vorarlberg

Der Einzug in den Landtag kann entweder über ein Grundmandat in einem der vier Bezirke – Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz – erfolgen oder indem die Fünf-Prozent-Hürde überschritten wird. Um über fünf Prozent zu kommen, sind abhängig von der Wahlbeteiligung voraussichtlich zwischen 8150 und 8800 Stimmen notwendig.