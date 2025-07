Österreicher zahlten im Juni mehr für Benzin & Co.

Das Balkendiagramm zeigt die Veränderung der Energiepreise in Österreich im Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Strom ist mit einem Anstieg von 35,7 % am stärksten gestiegen. Der Energiepreisindex und der Verbraucherpreisindex sind um 3,5 % bzw. 3,3 % gestiegen. Heizöl und Erdgas sind mit Rückgängen von über 9 % am stärksten gefallen. Quelle: Energieagentur.