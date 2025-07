Grapsch-Attacken von „Küsserkönig“ in Pflegeheim

„Darf man denn heute überhaupt nichts mehr?“ Die fehlende Einsicht hinderte einen 72-Jährigen nicht an einem Geständnis. Der Senior musste sich am Landesgericht St. Pölten wegen Nötigung und sexueller Belästigung verantworten, nachdem er in einem Pflegeheim im Mostviertel sein Verlangen nicht mehr zügeln konnte. Im August des Vorjahres soll er eine Mitbewohnerin zu einem innigen Kuss gezwungen haben.