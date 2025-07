Skination China: Zwei Stäbchen, a gführiger Schnee

Rund 300 Millionen Menschen sollen in China zukünftig auf den Brettern, die für viele die Welt bedeuten, stehen. Das Land des Lächelns soll nicht etwa zur Theater-Nation werden, sondern zum Land der Skifahrer. So ein lang gehegter Plan der chinesischen Regierung. Den Fokus auf die olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat man bereits auf die Jahre danach erweitert. Helfen sollen dabei Skilehrer aus Salzburg.