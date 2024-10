Doskozil mit Seitenhieben und Mega-Versprechen

Er kritisierte zudem Pläne der Wiener SPÖ, in Ordensspitäler künftig um 20 Prozent weniger Patienten aus dem Burgenland behandeln zu lassen. Doskozil fühle sich an die Pandemie erinnert: „Das ist ein Auseinanderdividieren der Gesellschaft. Das brauchen wir nicht und tut mir vom Herzen weh. Das ist der Sozialdemokratie nicht würdig.“ Sollte Wien tatsächlich burgenländische Gastpatienten in Spitälern abweisen, erwäge er, im Gegenzug die Grundversorgungsvereinbarung zu kündigen.