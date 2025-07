Thailand & Kambodscha: Waffenruhe hielt nur kurz

Feuerpause begann um Mitternacht

Die Feuerpause hatte in der Nacht auf Dienstag um Mitternacht (Ortszeit) begonnen. In der 20 Kilometer von der Grenze entfernt gelegenen kambodschanischen Stadt Samraong berichtete ein AFP-Journalist, dass die Explosionen eine halbe Stunde vor Mitternacht aufgehört hätten und die Ruhe bis zum Morgengrauen anhielt. „Die Lage an der Front hat sich seit der Waffenruhe um Mitternacht entspannt“, erklärte seinerseits der kambodschanische Regierungschef Hun Manet am Dienstag in der Früh auf Facebook.