„Ich habe viele Schuhe an die Caritas gegeben“

Sein Großvater war Schuster, der Vater auch. Sie hatten ihre Werkstatt im historischen Zentrum Istanbuls. Die Hagia Sophia war nicht weit. Ihre imposante Kuppel mit den vier Minaretten gehört zu den ersten Kindheitseindrücken Ataer Kapaklis, dessen Werkstatt in einem unscheinbaren Haus an der Hauptstraße in Götzis (Vorarlberg) liegt.