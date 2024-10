Das Sparpaket des Landes nimmt Formen an

Die bitterste Spar-Pille hat das Land seinen Mitarbeitern schon verabreicht. 100 Posten werden bis 2026 eingespart, die „Krone“ berichtete. Doch das wird es nicht gewesen sein. Am Montag trifft sich die Regierung zur Budgetklausur, da werden weitere Schritte fixiert. In die Karten will sich vor den Verhandlungen niemand schauen lassen, Finanzreferent und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ebenso wenig wie die übrigen Ressortchefs.