ÖSV-Pechvogel erlöst

Brennsteiner: „Hatte viele harte Momente im Leben“

Ski Alpin
28.11.2025 22:55
Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: AFP/SEAN M. HAFFEY)

„Es fühlt sich richtig gut an“, jubelte Stefan Brennsteiner. Mit 34 Jahren, in seinem 82. Weltcup-Rennen und nach vier Kreuzbandrissen feierte der Salzburger beim RTL von Copper Mountain seinen ersten Sieg.  

„Ich hatte sehr viele harte Momente in meinem Leben. Deswegen ist es richtig cool, dass ich so drauf geblieben bin und es so runtergefahren habe“, grinste Brennsteiner in seinem ersten Sieger-Interview im ORF. „Den Sport muss man relativieren, das ist mir in den letzten Jahren gelungen, deshalb funktioniert es auch. Ich kann mit dem Druck einfach besser umgehen mittlerweile.“

(Bild: AFP/SEAN M. HAFFEY)

Kein Wunder! Vier Kreuzbandrisse begleiteten die Karriere des Technikers, hinzu kam ein Mix aus Unvermögen und Pech in entscheidenden Situationen. Bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm verlor der Pinzgauer nach wenigen Fahrsekunden einen Ski. Doch nun hat es Brennsteiner doch noch geschafft – und der gesamte Weltcup-Zirkus gönnte es ihm von ganzem Herzen.

Stefan Brennsteiner nützte die Startnummer eins perfekt.
RTL in Copper Mountain
Brennsteiner feiert seinen ersten Weltcup-Sieg
28.11.2025
Sturz im Riesentorlauf
„Klassischer Highsider“ – Entwarnung bei Feurstein
28.11.2025
„Bin nicht verärgert“
Odermatt scheidet auf dem Weg zur Bestzeit aus
28.11.2025

„Brandy, Bombe!“
„Brandy, Bombe! Da muss ich meinen Hut ziehen. Ich vergönne ihm das von Herzen“, sagte Schwarz, der mit seinem zweiten Durchgang und dem damit verbundenen Sprung von neun auf vier ebenfalls gut Leben konnte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Stefan Brennsteiner
ORFRTL
