Brennsteiner: „Hatte viele harte Momente im Leben“

„Ich hatte sehr viele harte Momente in meinem Leben. Deswegen ist es richtig cool, dass ich so drauf geblieben bin und es so runtergefahren habe“, grinste Brennsteiner in seinem ersten Sieger-Interview im ORF. „Den Sport muss man relativieren, das ist mir in den letzten Jahren gelungen, deshalb funktioniert es auch. Ich kann mit dem Druck einfach besser umgehen mittlerweile.“