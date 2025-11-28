Vorteilswelt
Tragende Säule

Dank an tausende Freiwillige beim Roten Kreuz

Salzburg
28.11.2025 22:00
Rotkreuz-Zentrale in Salzburg
Rotkreuz-Zentrale in Salzburg(Bild: Markus Tschepp)

Nachdem der Streit an der Spitze des Roten Kreuzes in Salzburg zuletzt vieles überschattet, soll rund um den Tag der Freiwilligkeit Anfang Dezember an den Einsatz tausender Ehrenamtlicher erinnert werden. 

Die Zahlen sprechen für sich: Im Vorjahr leisteten beim Roten Kreuz in Salzburg 5199 Ehrenamtliche mehr als 1,2 Millionen freiwillige Stunden. Vom Rettungs- und Krankentransport bis zu Besuchsdiensten, Kriseninterventionsteam oder Katastrophenhilfe rücken in unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtliche Teams aus. 

Lesen Sie auch:
Ist das jetzt das endgültige Ende im öffentlich ausgetragen Machtkampf im Salzburger Roten ...
Offener Machtkampf
Richterin soll im Rotkreuz-Konflikt vermitteln
28.11.2025
Nach rundem Tisch
Neues Gremium soll Wogen beim Roten Kreuz glätten
26.11.2025

„Ehrenamt ist das Fundament unserer Identität. Unsere Freiwilligen handeln aus purer Menschlichkeit und ohne Erwartung auf materiellen Gewinn. Diese Haltung ist in unserer heutigen Zeit das wohl stärkste Zeichen für Solidarität“, bedankt sich der interimistische Landesrettungskommandant Clemens Ebster. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
