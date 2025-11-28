Dank an tausende Freiwillige beim Roten Kreuz

Nachdem der Streit an der Spitze des Roten Kreuzes in Salzburg zuletzt vieles überschattet, soll rund um den Tag der Freiwilligkeit Anfang Dezember an den Einsatz tausender Ehrenamtlicher erinnert werden.
Die Zahlen sprechen für sich: Im Vorjahr leisteten beim Roten Kreuz in Salzburg 5199 Ehrenamtliche mehr als 1,2 Millionen freiwillige Stunden. Vom Rettungs- und Krankentransport bis zu Besuchsdiensten, Kriseninterventionsteam oder Katastrophenhilfe rücken in unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtliche Teams aus.
„Ehrenamt ist das Fundament unserer Identität. Unsere Freiwilligen handeln aus purer Menschlichkeit und ohne Erwartung auf materiellen Gewinn. Diese Haltung ist in unserer heutigen Zeit das wohl stärkste Zeichen für Solidarität“, bedankt sich der interimistische Landesrettungskommandant Clemens Ebster.
