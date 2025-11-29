Bei den Muckis kommt die KI an ihre Grenzen

Es geht auch noch ohne Künstliche Intelligenz: Gegen den Strom, und zwar in zweierlei Hinsicht, schwimmt Manfred Petautschnig. Der Betreiber eines Fitness Centers setzt in seinen Trainingszentren vermehrt auf Personal. Die „Krone“ hat sich das genau angesehen.
Muskelbepackte Männer in Trägerleiberl und hauchdünnen Shorts, junge Frauen in engen Leggings und farbenfrohen Tops – diese Zeiten sind vorbei. Der Fitness-Boom ist längst kein Sporttrend mehr, sondern vielmehr eine Gesundheitsbewegung. Viele Fitnessstudios setzen dabei stark auf digitale Zutrittssysteme, und Geräte mit Künstlicher Intelligenz übernehmen den Trainerjob.
