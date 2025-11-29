Feuerwehreinsatz nach Crash mit zwei Transportern

Zwei Transporter kollidierten Samstagfrüh auf der Wiener Straße (B1) in Straßwalchen (Salzburg). Die Feuerwehr war rasch zur Stelle. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.
Kurz vor 5 Uhr früh krachte es auf der B1 in Straßwalchen. Die Lenker zweier Transporter konnten den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.
Der Löschzug Steindorf rückte mit zwei Fahrzeugen und 21 Kräften aus, sicherte den Unfallort, leuchtete den Bereich aus und säuberte die Straße. Ersten Informationen nach soll bei dem Zusammenstoß niemand verletzt worden sein.
