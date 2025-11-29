Ortschefs bei Protest für Pflege auf der Straße

Salzburg will als einziges Bundesland in Österreich den Pflege-Bonus nicht auszahlen. Bis zu 130 Euro verlieren die Pflegekräfte dadurch im Monat vom Netto-Gehalt. Das hat bereits zu einem großen Aufruhr geführt, der kein Ende nimmt. Bereits am Dienstag gingen Tausende in der Stadt Salzburg als Protest gegen die Abschaffung auf die Straße. Die Gewerkschaft sprach gar von 12.000 Teilnehmern. Auch eine Petition mit mehr als 80.000 Unterschriften wurde übergeben.