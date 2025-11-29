Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Einsparungen

Ortschefs bei Protest für Pflege auf der Straße

Salzburg
29.11.2025 08:00
Tausende Demonstranten gingen am Dienstag gegen die geplanten Einsparungen in Salzburg auf die ...
Tausende Demonstranten gingen am Dienstag gegen die geplanten Einsparungen in Salzburg auf die Straße.(Bild: Markus Tschepp)

Heute, Samstag, marschieren Demonstranten vom Seniorenheim Hof zum Gemeindeamt, um gegen Abschaffung des Bonus zu protestieren. Bisher zeigt sich die Salzburger Landesregierung wegen der umstrittenen Maßnahmen nicht gesprächsbereit.

0 Kommentare

Salzburg will als einziges Bundesland in Österreich den Pflege-Bonus nicht auszahlen. Bis zu 130 Euro verlieren die Pflegekräfte dadurch im Monat vom Netto-Gehalt. Das hat bereits zu einem großen Aufruhr geführt, der kein Ende nimmt. Bereits am Dienstag gingen Tausende in der Stadt Salzburg als Protest gegen die Abschaffung auf die Straße. Die Gewerkschaft sprach gar von 12.000 Teilnehmern. Auch eine Petition mit mehr als 80.000 Unterschriften wurde übergeben.

Bisher hat das alles nicht geändert. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vize Marlene Svazek (FPÖ) bleiben hart. Daher wird es weiter zu Protesten in Salzburg kommen. Schon heute, Samstag, kommt es zu einer weiteren Demonstration. Um 13 Uhr versammeln sich Pfleger und Unterstützer vor dem Seniorenheim und werden Richtung Gemeindeamt marschieren zu Neo-Bürgermeisterin Daniela Rosengger (ÖVP). Dort sollen auch Amtskollegen aus anderen Gemeinden mit dabei sein.

In der kommenden Woche soll es auch zu einem Treffen zwischen Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) und den Betriebsräten der Salzburger Landeskliniken (SALK) kommen. Am Freitag findet dann eine weitere Runde der Betriebsräte mit Gewerkschaften und Arbeiterkammer statt. Da sollen die weiteren Schritte und Proteste besprochen werden. Der Arbeitskampf ist damit vorprogrammiert, auch Streiks können dann vermutlich nicht mehr ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch:
Es spitzt sich zu: Am Dienstag wird gegen den Rotstift beim Lohn der Pflegekräfte demonstriert.
Protest am Dienstag
„Pflegekräften wird ein Wocheneinkauf genommen“
24.11.2025
Kein Einlenken
Salzburg bleibt bei Abschaffung des Pflegebonus
26.11.2025
Gestrichener Bonus
Salzburg bleibt bei Pflege in Österreich allein
08.11.2025

Der Zentralbetriebsrat der SALK hat eine Betriebsvereinbarung bereits aufgekündigt. Ab 1. Mai wird dann nur mehr im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gearbeitet. Also 48 Wochenstunden anstatt 56 – für alle Berufsgruppen. Damit müssten auch Leistungen heruntergefahren werden. Röntgenaufnahmen könnten dann etwa nur noch zwischen 8 und 16 Uhr gemacht werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.693 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.363 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.157 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
648 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf