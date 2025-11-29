Aus Wohnung dröhnte stundenlang laute Musik

Ungewöhnlicher Einsatz in der Nacht auf Samstag in Seekirchen: Weil aus einer Wohnung seit dem Vortag laute Musik dröhnte, ging man von einem Unfall aus. Die Polizei holte die Feuerwehr hinzu. Zu Hause war niemand, die Einsatzkräfte drehten die Soundanlage aus.