Aus Wohnung dröhnte stundenlang laute Musik

Ungewöhnlicher Einsatz in der Nacht auf Samstag in Seekirchen: Weil aus einer Wohnung seit dem Vortag laute Musik dröhnte, ging man von einem Unfall aus. Die Polizei holte die Feuerwehr hinzu. Zu Hause war niemand, die Einsatzkräfte drehten die Soundanlage aus.
Nachbaren waren in dem Mehrparteienhaus in Seekirchen alarmiert. Stundenlang dröhnten aus einer Wohnung schon laute Klänge. Mehrmals hatte man versucht, Bewohner herauszuklingen – aber ohne Erfolg. Es öffnete niemand.
Gegen vier Uhr früh ging dann bei der Feuerwehr der Alarm ein. Die Polizei forderte Unterstützung für die Öffnung der Türe an. „Es war niemand zu Hause. Die Polizei hat die Musik abgedreht“, berichtet Kommandant Thomas Neuhofer.
Warum die Soundanlage in der leeren Wohnung voll in Betrieb war, ist unklar. Möglicherweise wurde sie von außerhalb über ein Smartphone gesteuert.
