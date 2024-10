E-Scooter: „Die Leute fahren ohne Rücksicht!“

Fahren am Gehsteig als große Gefahrenquelle

Die Wurzel des Übels ist auch das häufige Fahren am Gehsteig, das auch in der Kommentarsektion als Problemfaktor erwähnt wird. Offenbar ist hier die Regelung für viele nicht so eindeutig und es herrscht Unklarheit darüber, inwiefern das gestattet ist. Womöglich geht es so manchem E-Scooter-Nutzenden genauso ...