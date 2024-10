Elektroscooter: Die leise Gefahr in den Städten

Beachtliche zwölf Prozent entfallen auf Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also fast jeder achte Zwischenfall passiert im Rausch. Trugen noch 2022 an die 3600 Scooter-Fahrer bei Stürzen so schwere Blessuren davon, dass sie in einer Unfallambulanz landeten, waren es im Vorjahr laut Kuratorium für Verkehrssicherheit bereits 6000. Offene Wunden, Prellungen oder gar Knochenbrüche sind keine Seltenheit. Am häufigsten betrifft es Handgelenke, Finger, Unterarme, Schulter, Knie und Kopf. Trotzdem gibt es noch keine Helmpflicht für die schnellen Roller.