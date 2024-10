Wiens Bürgermeister fürchtet „sozialen Kahlschlag“

Arbeitsmarktexperte in den roten Reihen

Wie die „Krone“ enthüllte, steigt heute ein erster Geheim-Gipfel. Parallel dazu laufen in den Parteien die Personalplanungen für Ministerposten. Besonders gesucht: Experten für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Mit Niederösterreichs SPÖ-Landeschef Sven Hergovich hätte man etwa einen solchen sogar in den eigenen Reihen.