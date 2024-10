Abstimmung gegen Babler: Was Fußi in der SPÖ plant

Nur eine Woche nachdem die Obmann-Debatte in der SPÖ beendet geschienen hatte, ist sie am Montagabend wieder neu entflammt. Rudi Fußi will SPÖ-Chef Andreas Babler herausfordern und die nötigen Unterschriften dafür sammeln, wie er der „Krone“ nun offiziell bestätigt. Mit welchem politischen Versprechen der schillernde PR-Berater antritt und was er plant.