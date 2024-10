Einer lacht sich ins Fäustchen

Machen wir uns nichts vor: Die per EU-Gesetz verordneten Elektroautos sind teuer und werden von Unternehmen und Besserverdienern wegen hoher Subventionen erworben. Jedes Land in Europa fördert deren Kauf direkt. Das reicht von möglichen 7000 Euro in Frankreich bis zu 5000 Euro in Österreich. Dazu gesellen sich Privilegien und Steuererleichterungen.