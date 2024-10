Proteste in Wien: ÖAMTC warnt vor Verkehrschaos

Verzögerungen in der Wiener Innenstadt

Laut ÖAMTC ist mit temporären Verkehrssperren und Verkehrsabteilungen im gesamten Demonstrationsbereich zu rechnen. Im Detail sind die gesamte Straßenbahnlinie 2 sowie der Verkehr am Wiener Ring betroffen. Zudem kommt es zu Verspätungen in den Bereichen Schwarzenbergplatz, Karlsplatz, Rechte Wienzeile und Wiedner Hauptstraße. Auch in den angrenzenden Straßenzügen könnten Verzögerungen auftreten.