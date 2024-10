Investoren sollen legendäre Rudolfshütte retten

Am Sonntag, dem Tag der Nationalratswahl, endete eine Ära: Am Weißsee in Uttendorf stehen seither die Gondeln und die Hoteltüre der Rudolfshütte bleibt versperrt. Mit dem letzten Tag der diesjährigen Sommersaison ist bis auf Weiteres Schluss. Der Zeller Hotelier Wilfried Holleis schließt Berghotel und Seilbahn.