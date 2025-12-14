Nach heftigem Schultercheck gab‘s den Titel

Aqeel Rehman blieb trotz Nasenbluten frisch

Dennoch behielt der Serienstaatsmeister Ruhe, kämpfte sich zurück in die Partie und schnappte sich nach seinem Sommererfolg in Australien den zweiten Titel im Jahr 2025. „Es war eine sehr spannende Geschichte. Aber ich wollte das Turnier unbedingt gewinnen. Das war jetzt mein zweiter Titel in diesem Jahr. Ein perfekter Jahresabschluss für mich“, freute sich Rehman, der in Liechtenstein auch von seiner Freundin unterstützt wurde. „Eine unglaubliche Unterstützung für mich“, strahlte der Sieger, der noch heute wieder in die Mozartstadt zurückreist.