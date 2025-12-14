Nach heftigem Schultercheck gab‘s den Titel

Perfekter Jahresabschluss für Aqeel Rehman! Salzburgs Ausnahme-Squasher sicherte sich am Sonntag den Titel beim PSA-Turnier in Liechtenstein. Musste dabei aber ordentlich einstecken.
In einer engen Partie setzte sich der Salzburger gegen Lokalmatador David Maier knapp mit 3:2 (13:8, 8:11, 12:10, 10:12, 11:8) durch. Kämpfte zwischendurch nach einem harten Schultercheck des Gegners aber mit starkem Nasenbluten. Die Partie wurde daraufhin für rund 15 Minuten unterbrochen. „Das hat mich schon etwas aus der Bahn gebracht“, schilderte er der „Krone“.
Aqeel Rehman blieb trotz Nasenbluten frisch
Dennoch behielt der Serienstaatsmeister Ruhe, kämpfte sich zurück in die Partie und schnappte sich nach seinem Sommererfolg in Australien den zweiten Titel im Jahr 2025. „Es war eine sehr spannende Geschichte. Aber ich wollte das Turnier unbedingt gewinnen. Das war jetzt mein zweiter Titel in diesem Jahr. Ein perfekter Jahresabschluss für mich“, freute sich Rehman, der in Liechtenstein auch von seiner Freundin unterstützt wurde. „Eine unglaubliche Unterstützung für mich“, strahlte der Sieger, der noch heute wieder in die Mozartstadt zurückreist.
Nach „perfektem Jahresabschluss“ folgt Kur und ruhige Weihnacht
Denn: Schon morgen steht für den seit Freitag 40-Jährigen eine Kur an. „Da geht‘s um Entgiftung und ein bisserl Ausdauersport“, erklärte er, ehe es rund um Weihnachten wieder ruhiger werden soll. „Ich feiere bei meiner Freundin. Ganz entspannt. Vielleicht liegt ja schon genug Schnee. Dann werden wir sicher die eine oder andere Skitour gehen.“
