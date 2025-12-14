Polizei kassierte drei Probeführerscheine ein

Bekannt, berühmt und berüchtigt für das Rasen ist die Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Und genau das haben gleich zwei 18-Jährige selbst ausprobiert – und dabei ihre Scheine verloren. Einer von ihnen war 67 km/h schneller als erlaubt unterwegs, der zweite 65 km/h über dem Limit.