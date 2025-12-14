Polizei kassierte drei Probeführerscheine ein

117 km/h und 115 km/h statt erlaubter 50 und 155 km/h statt vorgeschriebener 100. Das ist die Bilanz mehrerer Polizeikontrollen in der Nacht auf Sonntag in Salzburg. Alle drei Raser hatten zudem Probeführerscheine. Und auch zwei erfahrenere Lenker mussten ihre Führerscheine abgeben.
Bekannt, berühmt und berüchtigt für das Rasen ist die Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Und genau das haben gleich zwei 18-Jährige selbst ausprobiert – und dabei ihre Scheine verloren. Einer von ihnen war 67 km/h schneller als erlaubt unterwegs, der zweite 65 km/h über dem Limit.
Auf der Westautobahn (A1) wurde ein weiterer Führerscheinneuling deutlich zu schnell erwischt. Er war mit 155 km/h unterwegs. Erlaubt sind in diesem Abschnitt 100 km/h. Auch er musste seinen Schein abgeben.
Doch nicht nur Neulingen wurden die Scheine abgenommen. Ein 29-Jähriger war in Eugendorf auf der A1 unterwegs. In dem Bereich herrschte starker Nebel und die Fahrbahn war nass. Dennoch war der Mann bei erlaubten 80 km/h um 52 km/h zu schnell unterwegs – Führerschein weg.
Und nicht weit davon entfernt raste ein 38-Jähriger mit einem Klein-Lkw direkt durch das Eugendorfer Ortsgebiet. Er war dabei mit 88 km/h unterwegs. Auch seinen „Deckel“ musste er abgeben. Allen fünf Lenkern wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.
