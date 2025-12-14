Warum Krankenhaus in Salzburg Fische entfernt

„Die Alten haben hier keine Chance mehr“

Die älteren Semester, die bislang noch ihre Runden im UKH drehten und positiv auf viele Patienten wirkten, können mit jüngeren Fischen nicht mehr mithalten – und werden jetzt quasi in die Pension geschickt. „Die Alten haben keine Chance mehr. Wir päppeln sie jetzt auf und geben sie zu einem passenden Besatz hinzu“, sagt Aquarium-Lamprecht-Chef Tobias Lamprecht über den Einsatz im Krankenhaus.