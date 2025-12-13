Seekirchen verteidigt Futsal-Landesmeisterschaft

Neuer alter Champion: Den Titel der Futsal-Landesmeisterschaft verteidigt hat gestern Seekirchen. Die Kicker vom Wallersee setzten sich wie schon im Vorjahr in einem spannenden Finalspiel gegen Siezenheim knapp mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Das Goldtor erzielte Marlon Sickinger.