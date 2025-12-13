Seekirchen verteidigt Futsal-Landesmeisterschaft

Der Pokal bleibt stehen! Titelverteidiger Seekirchen jubelte am Samstag erneut über die Futsal-Landesmeisterschaft. Der Finalgegner war den Flachgauern ebenfalls schon bekannt. Gleich zwei Edeltechniker sicherten sich indes die Torjäger-Kanone.
Neuer alter Champion: Den Titel der Futsal-Landesmeisterschaft verteidigt hat gestern Seekirchen. Die Kicker vom Wallersee setzten sich wie schon im Vorjahr in einem spannenden Finalspiel gegen Siezenheim knapp mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Das Goldtor erzielte Marlon Sickinger.
In der Gruppenphase tat sich der Titelträger jedoch erst schwer. Gegen Hallein kassierte man gar eine 0:5-Abfuhr.
Hallein krallt sich Rang drei
Jene Halleiner ergatterten nach einem 2:1-Sieg gegen Golling noch den dritten Rang. Zum besten Torhüter des Turniers im Sportzentrum Rif wurde ihr Schlussmann Manuel Vincetic gewählt.
Kollege Elias Memic und Gollings Mika-Sven Sandmayr teilten sich außerdem die Torjäger-Krone (je 5 Treffer).
