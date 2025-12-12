Christkind bringt OÖG einen neuen Personalchef

Morgen, Montag, ist es wieder so weit: Da tagt der Aufsichtsrat der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, die derzeit auf der Suche nach Spitzenpersonal ist. Offen ist etwa die Frage, wer Franz Harnoncourt an der Spitze der Gesellschaft mit gut 16.000 Mitarbeitern nachfolgt.