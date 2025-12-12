Christkind bringt OÖG einen neuen Personalchef

Jetzt LIVE: Grazer AK empfängt den LASK
Morgen, Montag, ist es wieder so weit: Da tagt der Aufsichtsrat der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, die derzeit auf der Suche nach Spitzenpersonal ist. Offen ist etwa die Frage, wer Franz Harnoncourt an der Spitze der Gesellschaft mit gut 16.000 Mitarbeitern nachfolgt.
Ausgeschrieben ist der gut dotierte Job noch nicht, dem Vernehmen sind die Politik – allen voran Gesundheitsreferentin Christine Haberlanderund OÖG-Aufsichtsrat Franz Mittendorfer – noch nicht einig darüber, wie das Job-Inserat richtig formuliert werden soll.
