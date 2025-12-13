Eisbullen als Experten der Aufholjagden

Schon sechsmal konnte Eishockey-Meister Red Bull Salzburg in der laufenden Saison einen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Trotz schleppendem Grunddurchgang in der Liga zeigen die Eisbullen Mentalität. Eine „Krone“-Kolumne von Sportredakteur Mathias Funk.
„Es ist noch nicht das Spiel, das wir uns vorstellen. In einigen Phasen waren wir ziemlich gut, aber wir müssen defensiv die Fehler ausmerzen und mit der Scheibe besser umgehen“, sagte Eisbullen-Stürmer Peter Schneider am Freitag nach dem 4:3-Overtime-Sieg in Villach.
Manny Viveiros‘ Predigten werden teils nicht gehört
Obwohl man das so wichtige Duell um Rang sechs (fixer Play-off-Platz) zunächst für sich entscheiden konnte, war man im Bullenlager also nicht ganz zufrieden. Die Gründe dafür lagen auch an der Drau auf der Hand und wiederholen sich bei den Salzburgern Woche für Woche.
Denn erneut musste man einem Rückstand hinterherlaufen. Das erste Gegentor entstand abermals in eigener und vor allem unnötiger Unterzahl. Cheftrainer Manny Viveiros predigts seiner Crew schon die ganze Saison. So richtig verinnerlicht haben es die Bulls aber nie.
Was positiv zu sehen ist? Schon sechsmal konnte der kriselnde Eishockey-Serienmeister einen Rückstand drehen und am Ende als Sieger vom Eis gehen. Die Mentalität scheint bei Tom Raffl und Co. trotz der insgesamt schwachen Saison also zu stimmen.
Trotz Vertrag Rückkehr zu Red Bull Salzburg denkbar
Apropos Tom Raffl und Mentalität: In Villach standen die Bulls auch Max Rebernig gegenüber. Der Ex-Eisbulle wechselte 2021 zum VSV, entwickelte sich dort zum Führungsspieler. Trotz Vertrags sei für den Oberndorfer eine Rückkehr denkbar. „Es wäre naheliegend. Jetzt konzentriere ich mich aber auf den VSV.“
