Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte

Braucht es in Salzburg noch Ski-Openings?

Salzburg
14.12.2025 11:00
Feiern bei klirrender Kälte: An den beiden Konzerttagen pilgerten mehr als 10.000 Fans ins ...
Feiern bei klirrender Kälte: An den beiden Konzerttagen pilgerten mehr als 10.000 Fans ins Gasteiner Tal.(Bild: Andreas Tröster)

Zwei Orte, zwei Meinungen! In Bad Hofgastein hob man für den Saisonstart ein Festival aus der Traufe, in Zell am See verzichten die Bergbahnen bewusst auf zu viel Spektakel. 

0 Kommentare

Ausreichend Schnee, bestens präparierte Pisten und Sonnenschein. Es gab Zeiten, da hat das für einen perfekten Skitag gereicht. Damit ist längst Schluss – mittlerweile müssen Wintersport-Regionen ihren Gästen mehr bieten. Traditionell starten die meisten Orte mit pompösen Musikkonzerten in die Saison. „Ski-Openings“ heißt das im Werbe-Jargon.

Lesen Sie auch:
Die knapp 5000 Besucher waren begeistert
„Gastein Sounds“
So verlief der erste Tag der Winter-Festivals
12.12.2025
„Gastein Sounds“
Pongau ist bereit für Aufmarsch der Musik-Stars
12.12.2025

Im Gasteinertal hat man nach einigen Jahren ohne „Openings“ in diesem Jahr das „Gastein Sounds“-Festival gestartet. Zwei Tage, fünf Konzerte samt Rahmenprogramm. „Für uns ist das sehr wichtig. Wir können so schon lange vorher kommunizieren, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt bei uns auch sicher Skifahren kann“, betont Eva Irnberger, Geschäftsführerin des Gasteiner Tourismusverbandes (TVB). Und: „Mit namhaften Künstlern können wir Leute ansprechen, die sonst sicher nicht zu uns kommen würden.“

Eva Irnberger betont: „Das Festival ist wichtig für uns.“
Eva Irnberger betont: „Das Festival ist wichtig für uns.“(Bild: Andreas Tröster)

Man habe heuer mit Musikern wie SDP oder Cro  bewusst auf jüngere Musikfans gesetzt. Irnberger: „Es sind Eltern mit ihren Kindern gekommen. Die Erwachsenen gehen Skifahren, die Jungen aufs Konzert“, lacht Irnberger. Zumindest drei weitere Jahre soll es das „Gastein Sounds“ geben. „Heuer war es eine Art Testballon“, betont die TVB-Geschäftsführerin.

Der Salzburger DJ Slashy Disco brachte Lokalkolorit zum „Gastein Sounds.“
Der Salzburger DJ Slashy Disco brachte Lokalkolorit zum „Gastein Sounds.“(Bild: Andreas Tröster)

In Zell am See hat man sich hingegen in diesem Winter bewusst für einen anderen Weg entschieden. Anders als im vergangenen Winter gibt es heuer auf der Schmittenhöhe kein Ski-Opening. „Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden“, sagt Schmitten-Chef Erich Egger. Warum? „Es wird immer schwieriger, die Zuschauer her zu bringen.“ Die Verkaufszahlen des letztjährigen Konzerts seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damals trat die deutsche Sängerin Leonie auf. Egger: „Für die ganz großen Namen muss man viel Geld in die Hand nehmen – das steht in keiner Relation.“ Dafür setzt man heuer auf mehrere kleine Konzerte neben den Pisten. „Wir bespielen den Berg den ganzen Winter lang“, betont Egger.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.327 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.034 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
95.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf