Braucht es in Salzburg noch Ski-Openings?

In Zell am See hat man sich hingegen in diesem Winter bewusst für einen anderen Weg entschieden. Anders als im vergangenen Winter gibt es heuer auf der Schmittenhöhe kein Ski-Opening. „Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden“, sagt Schmitten-Chef Erich Egger. Warum? „Es wird immer schwieriger, die Zuschauer her zu bringen.“ Die Verkaufszahlen des letztjährigen Konzerts seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damals trat die deutsche Sängerin Leonie auf. Egger: „Für die ganz großen Namen muss man viel Geld in die Hand nehmen – das steht in keiner Relation.“ Dafür setzt man heuer auf mehrere kleine Konzerte neben den Pisten. „Wir bespielen den Berg den ganzen Winter lang“, betont Egger.