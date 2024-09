Hotelier schließt Rudolfshütte und Weißsee-Bahn

Am Enzingerboden ist ab kommender Woche Endstation! Die Seilbahn und das Berghotel Rudolfshütte schließen. Das hat Unternehmer Wilfried Holleis heute bekannt gegeben. Der Hotelier aus Zell am See, der Eigentümer der Gesellschaften ist, zieht mit Ende der Saison den Stecker. „20 Jahre Geschäftsführung und 25 Millionen Euro an Investments am Weißsee sind für mich und meine Familie mehr als genug.