Austria Salzburg verpasst Heimsieg gegen Vienna

Nichts wurde es mit dem erhofften Heimsieg für Austria Salzburg im letzten Zweitliga-Spiel des Jahres. Die Violetten kamen gegen die Vienna vor einem ausverkauften Haus nicht über ein 0:0 hinaus und beendeten den Herbst damit auf Rang acht mit 19 Punkten.
Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich viel im Mittelfeld abspielte. Den ersten gefährlichen Abschluss hatten die Gäste, da konnte sich Violett-Goalie Nesler-Täubl auszeichnen (12.). Wenig später lief Günes von der Seite alleine aufs Tor zu, schoss den Ball aber daneben (19.). Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, waren Chancen eher Mangelware. So kam der Pausenstand von 0:0 nicht unbedingt überraschend.
Trio wurde verabschiedet
In der Pause wurden dann drei Austrianer verabschiedet: Semir Gvozdjar (zurück zum FC Pinzgau Saalfelden), Fabian Windhager (Studium in England) und Alexander Schwaighofer (zu Grödig) werden den Verein im Winter verlassen.
Acht Minuten nach dem Seitenwechsel vergaben die Maxglaner dann die große Chance auf die Führung: Kahrimanovic zog ab, Bares wollte den Ball ins Tor grätschen, die Kugel ging allerdings knapp am Kasten vorbei. Im Anschluss gab es wieder viel Leerlauf, die Spieler beider Mannschaften hatten mit dem holprigen Rasen zu kämpfen. Eine Viertelstunde vor Schluss kam Joker Sorda zu einer Chance, scheiterte aber am Vienna-Goalie.
Viel mehr passierte danach nicht mehr. Das Spiel endete leistungsgerecht mit einem 0:0. Die Austria beendet den Herbst damit mit 19 Punkten auf Rang acht in der Tabelle.
2. Liga: Austria Salzburg – Vienna 0:0.
SV Austria Salzburg (4-2-3-1): Nesler-Täubl; Eder (86. Sandmayr), Meisl, Marusic, Theiner; Kahrimanovic, Cosgun; Gebauer, Günes (63. Sorda), Lipczinski (86. Gvozdjar); Bares (75. Pellegrini). – Max Aicher Stadion, 1500, Hameter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.