Nullnummer

Austria Salzburg verpasst Heimsieg gegen Vienna

Salzburg
13.12.2025 16:22
Die Austria (re. Kahrimanovic) und die Vienna lieferten sich einen Fight.
Die Austria (re. Kahrimanovic) und die Vienna lieferten sich einen Fight.(Bild: GEPA)

Nichts wurde es mit dem erhofften Heimsieg für Austria Salzburg im letzten Zweitliga-Spiel des Jahres. Die Violetten kamen gegen die Vienna vor einem ausverkauften Haus nicht über ein 0:0 hinaus und beendeten den Herbst damit auf Rang acht mit 19 Punkten.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich viel im Mittelfeld abspielte. Den ersten gefährlichen Abschluss hatten die Gäste, da konnte sich Violett-Goalie Nesler-Täubl auszeichnen (12.). Wenig später lief Günes von der Seite alleine aufs Tor zu, schoss den Ball aber daneben (19.). Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, waren Chancen eher Mangelware. So kam der Pausenstand von 0:0 nicht unbedingt überraschend. 

Trio wurde verabschiedet
In der Pause wurden dann drei Austrianer verabschiedet: Semir Gvozdjar (zurück zum FC Pinzgau Saalfelden), Fabian Windhager (Studium in England) und Alexander Schwaighofer (zu Grödig) werden den Verein im Winter verlassen. 

Alexander Schwaighofer war einer der Aufstiegshelden bei der Austria.
Alexander Schwaighofer war einer der Aufstiegshelden bei der Austria.(Bild: Andreas Tröster)

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel vergaben die Maxglaner dann die große Chance auf die Führung: Kahrimanovic zog ab, Bares wollte den Ball ins Tor grätschen, die Kugel ging allerdings knapp am Kasten vorbei. Im Anschluss gab es wieder viel Leerlauf, die Spieler beider Mannschaften hatten mit dem holprigen Rasen zu kämpfen. Eine Viertelstunde vor Schluss kam Joker Sorda zu einer Chance, scheiterte aber am Vienna-Goalie.

Viel mehr passierte danach nicht mehr. Das Spiel endete leistungsgerecht mit einem 0:0. Die Austria beendet den Herbst damit mit 19 Punkten auf Rang acht in der Tabelle.

2. Liga: Austria Salzburg – Vienna 0:0. 
SV Austria Salzburg (4-2-3-1): Nesler-Täubl; Eder (86. Sandmayr), Meisl, Marusic, Theiner; Kahrimanovic, Cosgun; Gebauer, Günes (63. Sorda), Lipczinski (86. Gvozdjar); Bares (75. Pellegrini). – Max Aicher Stadion, 1500, Hameter.

