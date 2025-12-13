Austria Salzburg verpasst Heimsieg gegen Vienna

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich viel im Mittelfeld abspielte. Den ersten gefährlichen Abschluss hatten die Gäste, da konnte sich Violett-Goalie Nesler-Täubl auszeichnen (12.). Wenig später lief Günes von der Seite alleine aufs Tor zu, schoss den Ball aber daneben (19.). Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, waren Chancen eher Mangelware. So kam der Pausenstand von 0:0 nicht unbedingt überraschend.