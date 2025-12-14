Präsidentin: „Kostendisziplin ist uns wichtig!“

Festspielpräsidentin Kristina Hammer dazu: „Wir haben die veränderten finanziellen Realitäten der öffentlichen Hand verstanden und schon seit vielen Monaten und Jahren unser Handeln angepasst.“ Die Kosten für den Um- und Ausbau der Festspielhäuser stiegen bereits auf knapp eine halbe Milliarde Euro. 50 Millionen Euro konnten beim Durchforsten von hundert Einzelmaßnahmen eingespart werden. Hammer: „Wir sind seit jeher bereit, unseren Beitrag zu leisten.“

Mögliche Kostenbremse wird geprüft

Eine kürzere Sperre des Großen Festspielhauses als Lösung des Kosten-Dilemmas? Der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz sieht es als Chance, Belastungen der öffentlichen Hand zu reduzieren: „Mit dutzenden beteiligten Spezialisten werden nun Wege geprüft, um dieses Ziel zu erreichen“, so Crepaz.