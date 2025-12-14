Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatzreiche Nacht

Alkolenker: Unfälle und versuchte Fahrerflucht

Salzburg
14.12.2025 16:00
In Michaelbeuern krachte ein 41-Jähriger gegen einen Baum.
In Michaelbeuern krachte ein 41-Jähriger gegen einen Baum.(Bild: Feuerwehr Michaelbeuern)

In der Stadt Salzburg ist Sonntagfrüh ein 23-jähriger Autolenker durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Beim Anhalteversuch der Polizei drückte der Mann aufs Gaspedal und raste davon. Bei ihm wurde später ein Alkoholgehalt von 1,1 Promille im Blut festgestellt. 

0 Kommentare

Er verlor den Führerschein und wurde wegen mehrerer Vergehen angezeigt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Lesen Sie auch:
Gratz arbeitet nun im Amt der Landesregierung.
Wirbel in Salzburg
Nach Alko-Anzeige: Bezirkshauptmann versetzt
14.12.2025
Istanbul nach Salzburg
Kein Durchblick im Nebel, Umleitung nach Wien!
13.12.2025

In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in Michaelbeuern nach einem Alkounfall ungewöhnliche Hilfe leisten. Ein 41-jähriger Autolenker kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker mit seinen 1,88 Promille blieb unverletzt, allerdings war der Stamm nach dem Crash akut einsturzgefährdet. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Fällung des Baumes alarmiert. Der betrunkene Lenker gab den Führerschein vorläufig ab.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Eine US-Delegation und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sind in Berlin zu ...
„Würdevoller Frieden“
Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.055 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.395 mal gelesen
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
103.960 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf