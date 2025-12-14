Alkolenker: Unfälle und versuchte Fahrerflucht

In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in Michaelbeuern nach einem Alkounfall ungewöhnliche Hilfe leisten. Ein 41-jähriger Autolenker kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker mit seinen 1,88 Promille blieb unverletzt, allerdings war der Stamm nach dem Crash akut einsturzgefährdet. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Fällung des Baumes alarmiert. Der betrunkene Lenker gab den Führerschein vorläufig ab.