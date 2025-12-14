Alkolenker: Unfälle und versuchte Fahrerflucht

In der Stadt Salzburg ist Sonntagfrüh ein 23-jähriger Autolenker durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Beim Anhalteversuch der Polizei drückte der Mann aufs Gaspedal und raste davon. Bei ihm wurde später ein Alkoholgehalt von 1,1 Promille im Blut festgestellt.
Er verlor den Führerschein und wurde wegen mehrerer Vergehen angezeigt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.
In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in Michaelbeuern nach einem Alkounfall ungewöhnliche Hilfe leisten. Ein 41-jähriger Autolenker kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker mit seinen 1,88 Promille blieb unverletzt, allerdings war der Stamm nach dem Crash akut einsturzgefährdet. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Fällung des Baumes alarmiert. Der betrunkene Lenker gab den Führerschein vorläufig ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.